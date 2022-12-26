Степанова о контракте с испанской фирмой: «Никакие стены не отделят российский спорт от мирового рынка. Санкции мешают, но «вода дырочку всегда найдет»

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете Вероника Степанова рассказала о контракте с испанской фирмой – производителем инвентаря.

«На прошлой неделе я подписала контракт с испанской фирмой. Сам контракт не очень велик, но для меня он важен условиями.

Почему не с российской фирмой? У нас в стране сразу несколько производителей отличного лыжного инвентаря. Но есть два момента.

Во-первых, российские фирмы не очень горят желанием спонсировать ведущих спортсменов по международным стандартам. Их можно понять. Спонсорство – это дорого, требует создания в фирме особых «гоночных отделов», которые, собственно, и работают с атлетами.

Но главное, как мне кажется, российские производители пока не очень понимают, зачем им это надо. Традиции, менталитет, затраты.

Второе, как продолжение первого — российские фирмы делают лыжный инвентарь хорошего, даже отличного, но не чемпионского качества. Чтобы побеждать на Олимпиаде, да даже в гонках на Кубке России, мне нужны абсолютно лучшие лыжи, палки, ботинки, лыжные парафины и т. д.

Когда цена победы – доли секунды, ты не будешь согласна на компромиссы. Абсолютному большинству лыжников такие «гоночные снаряды» не нужны, а российские фирмы предпочитают работают именно в среднем ценовом сегменте.

Почти весь топовый инвентарь чемпионского класса выпускается специализированными западными брендами. Причем, насколько сильно развиты лыжные гонки в стране, значения не имеет: австрийцы давно уже ничего серьезного не выигрывали, но крупнейший в мире лыжный бренд именно оттуда.

В принципе, рынок давно сложился, но иногда на нем появляются новые, амбициозные игроки, которые хотят делать все по своему, по другому. «Ломай стереотипы» – это официальный девиз моего нового спонсора. Надо ли говорить, что это именно то, что мне нравится?!

Насколько я понимаю, это один из первых спонсорских контрактов в уходящем году между западной фирмой и российским атлетом.

Да, западные фирмы сейчас опасаются то, что называется «суда в Twitter», всего того хейта, который сейчас обрушивается на продолжающих работать с Россией. Многие вынуждены сотрудничество скрывать, кое-кто действительно свернул работу с российским рынком.

А вот испанец Хорхе Видаль думает наоборот. Ему кажется, что работа с российской спортсменкой в наши дни – это такой жест в сторону всех хейтеров и «отменятелей России». Знаете, в духе голкипера сборной Аргентины.

Еще не начав сотрудничество со мной, Хорхе четко понимал одну вещь: у некоторых на Западе контракт с российской спортсменкой в 2022 году вызовет серьезный прилив желчи к голове.

Резонанс мы ожидали и оговорили с самого начала: я это я, мнение по интересующим меня вопросам в угоду спонсорским контрактам высказывать не прекращу», – написала Степанова в колонке для «Матч ТВ».

«Никакие стены российский спорт не отделят от мирового рынка. Пока будет выгодно с нами сотрудничать – все будут сотрудничать, санкции мешают, но «вода дырочку всегда найдет», – заключила спортсменка.