Александр Терентьев: «Победил за счет того, что сработал в последний подъем и на равнине не давал себя обогнать, закрывал малый радиус»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Кубок России Александр Терентьев Лыжи

Лыжник Александр Терентьев прокомментировал победу в классическом спринте на этапе Кубка России в Красногорске.

«У нас на каждой гонке состав мечты.

Победил за счет того, что сработал в последний подъем и на равнине не давал себя обогнать, закрывал малый радиус, не давал тактически себя обойти.

Почему без шапки? Голова вспотела потому что», – сказал Терентьев в эфире телеканала «Спортивный».

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13 комментариев

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Александр Шульгин
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Терентьев сегодня молодец
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Curiouscat
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Ответ каток Третьяка
Круто, верю... Но не видел. Спасибо Валерьевне...
На этот раз грешно жаловаться, ютуб картинка была более менее
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Booligan
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Ответ Lenhen
Саша красиво финал выкосил, умыл эксперта Легкова, который после полуфинала увидел, что Терентьев шёл на пределе. Предсказал, что в финале будет небольшая скорость и Терентьеву, мол, надо будет поработать - разогнать финал. Поражаюсь насколько Легков тактически неграмотный, немудрено, что он имея столько физухи, такой стаж в лыжных гонках, так мало выиграл
Да, Саша физически самый сильный лыжник эпохи, но мозгов и холодного расчёта всегда не хватало. Макс Вылегжанин полная противоположность
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Огюст
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Александр, голова хоть и вспотела , но в гонке твой "компьютер "работал верно сбою не дал -гонку тактически провёл правильно и сил хватило не финиш -молодец !
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Valery24
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Ничего себе!!наконец-то Саша победил в своей коронке,давно пора было!!
Сегодня парочка феерила в обоих спринтах))
У них прям выступления одинаково идут-либо плохо,либо хорошо у обоих😁
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Геннадий Тимченко
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Ответ Нонейм
Как в том анекдоте - А ты ..почему без шапки ? (с) Поздравляю Терентьева, желаю выступать стабильно хорошо.
“Ну че там с деньгами” тов. Терентьев❓😉
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Lenhen
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Саша красиво финал выкосил, умыл эксперта Легкова, который после полуфинала увидел, что Терентьев шёл на пределе. Предсказал, что в финале будет небольшая скорость и Терентьеву, мол, надо будет поработать - разогнать финал. Поражаюсь насколько Легков тактически неграмотный, немудрено, что он имея столько физухи, такой стаж в лыжных гонках, так мало выиграл
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ОлесяОлеська
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За Сашу очень-очень рады. Красиво победил. Но как в гору он летит - это песня! Его конёк.
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Tatyana@griga
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Сегодня Саша прекрасен 👍
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SkierNSK
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Ну нет, в этот раз Терентьев выиграл, потому что был сильнее всех соперников причём с запасом. 2:56.42 в финале - на 5 секунд быстрее лучшего времени квалы.
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Olga Pravilova
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Молодец, Саша! Болею за тебя, земляк!
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Нонейм
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Как в том анекдоте - А ты ..почему без шапки ? (с)
Поздравляю Терентьева, желаю выступать стабильно хорошо.
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каток Третьяка
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Круто, верю... Но не видел. Спасибо Валерьевне...
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