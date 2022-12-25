Александр Терентьев: «Победил за счет того, что сработал в последний подъем и на равнине не давал себя обогнать, закрывал малый радиус»
Лыжник Александр Терентьев прокомментировал победу в классическом спринте на этапе Кубка России в Красногорске.
«У нас на каждой гонке состав мечты.
Победил за счет того, что сработал в последний подъем и на равнине не давал себя обогнать, закрывал малый радиус, не давал тактически себя обойти.
Почему без шапки? Голова вспотела потому что», – сказал Терентьев в эфире телеканала «Спортивный».
Сегодня парочка феерила в обоих спринтах))
У них прям выступления одинаково идут-либо плохо,либо хорошо у обоих😁
Поздравляю Терентьева, желаю выступать стабильно хорошо.