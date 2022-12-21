Вяльбе о Российско-китайских молодежных играх: «Все прошло замечательно. Надеемся, нас еще не раз пригласят на подобные соревнования»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением о зимних Российско-китайских молодежных играх, проходивших 16-19 декабря в Чанчуне.

«В целом могу сказать, что все прошло замечательно. Я поздравляю всю нашу общую команду, потому что мы, безусловно, выиграли.

И, как многие спортсмены говорят, «в одну калитку». Это конечно шутка. Надеемся, что наши китайские друзья на нас не обиделись и еще не раз пригласят нас на подобные соревнования.

На самом деле я думаю, что такого рода соревнования, особенно для молодежи, для детей очень важны.

Они тут уже набираются международного опыта, потому что выходят на старт с огромной ответственностью, серьезно, как я уже говорила, готовятся морально и физически.

Поэтому в будущем всем желаю удачи и всего самого доброго», – приводит слова Вяльбе пресс‑служба Министерства спорта России.