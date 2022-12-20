«Трасса не соответствует никаким стандартам, крутые спуски и резкие повороты при ледяном снеге – это ужас». Лыжница Пеклецова о Российско-китайских молодежных играх

Лыжница Алина Пеклецова рассказала о состоянии лыжной трассы на Российско-китайских молодежных играх, проходивших в Чанчуне.

«Для меня эти соревнования стали первым международным стартом и вообще первой заграничной поездкой. И я очень рада, что попала в состав команды и поехала, потому что такой шанс может выпасть не часто.

Сейчас соревнования уже прошли, о состоянии трассы говорилось уже много, она просто не соответствует никаким стандартам, крутые спуски и резкие повороты при очень твердом, ледяном снеге – это ужас. На первой гонке я дважды упала, не вписалась в поворот и вылетела в кусты (снега вокруг трассы нет) и пока вылезала, потеряла время.

На следующий день у нас была эстафета. До соревнований я думала, что меня в нее не возьмут, но по итогу первой гонки прошла. В эстафете уже все было очевидно, бежало две команды. А в команде Китая еще и на третьем этапе девочка упала и сломала лыжу», – рассказала Пеклецова.

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