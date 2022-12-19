«Продолжаем делать все возможное». В РУСАДА рассказали о трехэтапном процессе восстановления статуса соответствия кодексу WADA

В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) рассказали о процессе восстановления статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

«16 декабря 2022 года проинформировало подписавшиеся стороны об автоматическом окончании последствий, налагаемых решением CAS от 17 декабря 2020 года по делу между WADA и .

WADA отмечает, что в правилах нет ничего, что позволяло бы продлевать эти последствия. Это означает, что с 17 декабря 2022 года подписанты Всемирного антидопингового кодекса больше не обязаны применять последствия, указанные в пунктах 1-4 резолютивной части решения суда.

Помимо этого, WADA описало трехэтапный процесс восстановления статуса соответствия РУСАДА: менеджмент WADA тщательно оценит, выполнило ли РУСАДА все условия восстановления, изложенные в решении CAS; как только менеджмент WADA сочтет, что все условия были выполнены, он передаст вопрос на рассмотрение независимого комитета WADA по вопросам соответствия.

После этого, если комитет по соответствию согласится с менеджментом WADA в том, что условия были выполнены, он представит рекомендацию исполнительному комитету WADA для рассмотрения.

РУСАДА продолжает делать все возможное для восстановления статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

Для обеспечения права спортсменов на соревнования, свободные от допинга, РУСАДА реализует национальную антидопинговую программу, придерживаясь своих основных принципов – операционной независимости и полного соблюдения международных стандартов», – сообщила пресс-служба агентства.

Кто поможет России в деле Валиевой? Похоже, британец (!), который представлял РУСАДА и терял работу из-за допинг-скандала дома