Прыжки с трамплина. Кубок мира. Кубацки победил, Феттнер – 2-й, Ланишек – 3-й
Польский прыгун с трамплина Давид Кубацки одержал победу на этапе Кубка мира в Энгельберге.
Прыжки с трамплина
Кубок мира
Энгельберг, Швейцария
Мужчины
HS140
1. Давид Кубацки (Польша) – 300,4 балла (141,5 м + 135,5 м)
2. Мануэль Феттнер (Австрия) – 297,2 (138,0 + 138,0)
3. Анже Ланишек (Словения) – 293,7 (135,0 + 142,0)
4. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 293,1 (135,0 + 137,5)
5. Петр Жила (Польша) – 292,3 (139,5 + 134,0)
6. Штефан Крафт (Австрия) – 283,3 (135,0 + 130,0)
7. Михаэль Хайбек (Австрия) – 280,2 (138,0 + 137,0)
8. Джованни Бресадола (Италия) – 271,7 (132,5 + 134,0)
9. Роберт Юханссон (Норвегия) – 266,1 (137,5 + 129,0)
10. Карл Гайгер (Германия) – 265,6 (140,0 + 136,5)
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