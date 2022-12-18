Матыцин может вернуться к исполнению обязанностей главы FISU без необходимости дополнительного решения со стороны организации

Министр спорта РФ Олег Матыцин имеет право вернуться к исполнению обязанностей главы Международной федерации студенческого спорта (FISU) без необходимости дополнительного решения со стороны организации. Об этом сообщил источник .

Матыцин возглавил FISU в 2015 году, а в 2019-м был переизбран.

Министр приостановил деятельность на посту президента FISU 23 марта 2021 года после того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил высшим российским чиновникам возглавлять спортивные федерации до 16 декабря 2022 года.

Обязанности главы FISU исполнял вице-президент организации Леонц Эдер.

«С 17 декабря 2022 года ограничения CAS по замещению руководящих должностей в международных спортивных организациях российскими функционерами официально сняты, что подтверждено письмом WADA.

Принимая это во внимание, Олег Матыцин как президент FISU направил письмо членам исполкома, что он временно возлагает полномочия президента организации на первого вице-президента FISU Леонца Эдера до следующего уведомления.

Данное решение полностью соответствует уставу FISU. По собственному решению Олег Матыцин имеет право вернуться к исполнению полномочий президента FISU без необходимости дополнительного решения со стороны организации.

При этом у Матыцина нет ограничений для участия во всех официальных мероприятиях федерации», – сказал источник.