Егор Сорин: «Уже можно говорить, что Степанова сделала шаг вперед. У нее задача на Кубок России во всех гонках забегать в тройку»

Тренер сборной России Егор Сорин оценил прогресс лыжницы Вероники Степановой.

На данный момент спортсменка лидирует в общем зачете Кубка России.

«С Вероникой все четко, даже несмотря на то что в августе по медицинским показаниям она один сбор пропустила. По Степановой уже можно говорить, что шаг вперед она сделала. У нее вообще конкретная задача на Кубок России – во всех гонках, где она участвует, Вероника должна забегать в тройку.

Как выбираем гонки, где ей участвовать? Сразу скажу, мы не взвешиваем шансы. Просто глядя на календарь, мы сразу понимали, что на первом этапе Кубка России в Теи пробежим обе гонки, на втором этапе пропустим классическую разделку, в Чусовом бежим весь мини-тур, в Кирово-Чепецке – три гонки, в Красногорске – тоже три.

Если она все это выдержит, это будет здорово. Никогда раньше Вероника в таком графике не бегала. Выстраиваем подготовку так, чтобы равномерно распределять конек и классику. Но если будем понимать, что Вероника где-то не вытягивает, будем пропускать», – сказал Сорин.

Он готовит Веронику Степанову, не сработался с Устюговым и видел антироссийскую пропаганду в Норвегии. Мы поговорили с тренером лыжников