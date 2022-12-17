Клэбо о 2-м месте в спринте: «Это была жопа. Пеллегрино размазал меня на финишной прямой»
Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо прокомментировал выступление в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в Давосе (2-е место).
«Мне нужно начать отрабатывать финиш, потому что это была жопа.
Мне кажется, я ни разу не попал в такт. Пеллегрино размазал меня на финишной прямой. Так что в этом придется потренироваться.
Сейчас я пройду через эти выходные, а потом немного потренируюсь. Это была первая интенсивная сессия после Лиллехаммера», – сказал Клэбо.
Клэбо впервые за четыре года проиграл спринт свободным стилем
Комментарии