Клэбо о 2-м месте в спринте: «Это была жопа. Пеллегрино размазал меня на финишной прямой»

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Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо прокомментировал выступление в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в Давосе (2-е место). 

«Мне нужно начать отрабатывать финиш, потому что это была жопа.

Мне кажется, я ни разу не попал в такт. Пеллегрино размазал меня на финишной прямой. Так что в этом придется потренироваться.

Сейчас я пройду через эти выходные, а потом немного потренируюсь. Это была первая интенсивная сессия после Лиллехаммера», – сказал Клэбо. 

Клэбо впервые за четыре года проиграл спринт свободным стилем

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