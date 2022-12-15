Евгений Дементьев: «Хотелось бы, чтобы талант Коростелева полностью раскрылся и мы бы радовались, что у нас есть лыжник не хуже, чем Клэбо»

Олимпийский чемпион выразил надежду, что российский лыжник Савелий Коростелев сможет реализовать свой талант и составить конкуренцию норвежцу Йоханнесу Клебо.

«У Клэбо пока другие горизонты. Конечно, всем нам хотелось бы, чтобы талант полностью раскрылся, и мы бы радовались, что у нас есть лыжник не хуже, чем Клэбо.

Большой плюс для Савелия и всех остальных наших юниоров в том, что у нас очень сильная сборная, в которой есть Большунов, Устюгов, Терентьев, Мальцев и другие ребята. Старты с ними дают большой опыт.

Плюс ко всему, все прекрасно знают традиции семьи Мориловых. Это помогает Савелию расти. В этой семье все влюблены в лыжи», – сказал Дементьев.