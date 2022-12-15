Крамер о Коростелеве: «Клэбо должен запомнить это имя! Уверен, у него большое будущее»

Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам поделился мнением о 19-летнем .

«У него потрясающий талант. Не так много спортсменов столь быстро совершают скачок с юниорского уровня на взрослый. Всегда существует вопрос. Может быть, он рановато вышел на высокий уровень? Не знаю.

Но тем не менее. Он был с нами две или три недели, и я часто его видел. Было несложно заметить, что у него огромный-огромный талант. Возможно, такой же огромный, как у Большунова.

должен запомнить это имя! Я уверен, что у него большое будущее», – сказал Крамер.

В лыжах новая и дерзкая звезда: пацаном фоткался с Большуновым, теперь обгоняет его 💪