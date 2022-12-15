Крамер о Коростелеве: «Клэбо должен запомнить это имя! Уверен, у него большое будущее»
Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер поделился мнением о 19-летнем Савелии Коростелеве.
«У него потрясающий талант. Не так много спортсменов столь быстро совершают скачок с юниорского уровня на взрослый. Всегда существует вопрос. Может быть, он рановато вышел на высокий уровень? Не знаю.
Но тем не менее. Он был с нами две или три недели, и я часто его видел. Было несложно заметить, что у него огромный-огромный талант. Возможно, такой же огромный, как у Большунова.
Йоханнес Клэбо должен запомнить это имя! Я уверен, что у него большое будущее», – сказал Крамер.
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