Сергей Устюгов: «Мне говорят: лучше бегай, пока бегается. Но нет уже такого желания, последние несколько лет себя заставляю»

Олимпийский чемпион в лыжной эстафете Сергей Устюгов порассуждал о продолжении спортивной карьеры.

На прошлой неделе Устюгов выступал на этапе Кубка России в Чусовом, где одержал победу в коньковом спринте.

– Президент Федерации лыжных гонок Югры Евгений Дементьев теперь не отпустит тебя из спорта!

– Почему не отпустит? Женя если хочет, чтобы кто-то бегал, пусть сам встает на лыжи и бегает, ха-ха. Он мне тут сказал про четыре года еще. Жень, ау! Какие четыре года? Хочешь – возвращайся. А у меня годик, а там посмотрим.

Надо искать работу и переключаться на другую жизнь. Все спортсмены говорят, что это сложно, но я готов. Мне говорят: лучше бегай, пока бегается. Но нет уже такого желания. Последние несколько лет себя заставляю уже, а это нехорошо, – сказал 30-летний Устюгов.