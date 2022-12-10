Егор Сорин: «Результатам Глеба Ретивых сложно найти оправдание. Надеюсь, выправим ситуацию»

Тренер сборной России Егор Сорин оценил выступление лыжника Глеба Ретивых в начале сезона.

«Ему непросто. До этого он начинал свой спринтерский сезон на этапах Кубка мира, где спринты бегут по 2,5 минуты, ну точно из 3, а в России – 3,40-3,50. На медленном снегу в Теи он никак не может показать свою скорость.

По всему сезону Глебу будет очень непросто. Но тем результатам, которые он сейчас показывает, сложно найти оправдание. Меня это сильно огорчает. Да и Глеба тоже. Надеюсь, мы выправим ситуацию», – сказал Сорин.