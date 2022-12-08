Елена Вяльбе провела встречу с президентом лыжной лиги Ирана 

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) провела встречу с президентом лыжной лиги Ирана Мехди Азадвари.

В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с развитием сотрудничества, в том числе проведение совместных мероприятий.

«На протяжении многих лет мы ведем работу, направленную на укрепление двустороннего международного сотрудничества как на уровне Ассоциации лыжных видов спорта России, так и на уровне общероссийских спортивных федераций по лыжным видам спорта.

Особую важность мы видим в оказании содействия лыжным федерациям, которые хотят вывести лыжный спорт в своих странах на новый уровень.

Мы обладаем уникальными знаниями и опытом в спорте, и мы готовы им делиться во благо развития лыжного спорта по всему миру, а не лишь в отдельных регионах.

По итогам прошедших встреч с иранскими коллегами обозначены основные векторы нашего сотрудничества, по ряду из них уже ведется активная работа.

Мы надеемся, что уже совсем скоро наша совместная работа принесет плоды», – цитирует Вяльбе пресс-служба .