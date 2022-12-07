Проект «На лыжи!»: «Информации о трансляциях у нас нет, из Чусового тишина. Возможно, будем выходить оттуда в прямой эфир»

Представители проекта «На лыжи!» заявили, что о трансляциях этапа Кубка России по лыжным гонкам в Чусовом у них нет информации.

Ранее проект организовал трансляции гонок первых двух этапов в Вершине Теи. По ТВ эти этапы не показывались.

«Про трансляции не спрашивайте, информации у нас нет. Из Чусового тишина пока. Но, возможно, оттуда будем выходить в прямой эфир ВКонтакте», – сообщается на странице проекта «На лыжи!»

Этап Кубка России в Чусовом пройдет с 10 по 13 декабря.

🤦‍♂️ Наши лыжи покажут... с веб-камер. Это из-за конфликта Вяльбе и «Матч ТВ», но не только