В CAS прошли слушания по апелляции на избрание Йохана Элиаша президентом FIS

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне провел слушания по делу об избрании Йохана Элиаша президентом Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

Ранее лыжные федерации Австрии, Германии, Хорватии и Швейцарии подали апелляцию в CAS, посчитав, что выборы прошли не по правилам – в бюллетенях для голосования не было варианта «против».

Элиаша переизбрали главой международной федерации в мае этого года, он был единственным кандидатом.

«Политика FIS заключается в том, чтобы не комментировать текущий судебный процесс до вынесения решения.

Мы предельно ясно изложили нашу позицию по этому вопросу. FIS убеждена в том, что соблюдает все применимые правила и положения в соответствии с уставом FIS и законодательством Швейцарии.

Дальнейшие комментарии на данном этапе были бы неуместны», – заявили сегодня в FIS.