В CAS прошли слушания по апелляции на избрание Йохана Элиаша президентом FIS

Теги FIS CAS Ассоциация лыжных видов спорта Австрии Йохан Элиаш Федерация лыжных видов спорта Швейцарии Лыжи

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне провел слушания по делу об избрании Йохана Элиаша президентом Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

Ранее лыжные федерации Австрии, Германии, Хорватии и Швейцарии подали апелляцию в CAS, посчитав, что выборы прошли не по правилам – в бюллетенях для голосования не было варианта «против».

Элиаша переизбрали главой международной федерации в мае этого года, он был единственным кандидатом.

«Политика FIS заключается в том, чтобы не комментировать текущий судебный процесс до вынесения решения.

Мы предельно ясно изложили нашу позицию по этому вопросу. FIS убеждена в том, что соблюдает все применимые правила и положения в соответствии с уставом FIS и законодательством Швейцарии.

Дальнейшие комментарии на данном этапе были бы неуместны», – заявили сегодня в FIS.

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