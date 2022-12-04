Сергей Крянин: «Может ли Коростелев сменить гражданство? Надеюсь, этого не произойдет. Он правильно воспитан, любит свою страну»

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Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин высказался об успешных выступлениях Савелия Коростелева в начале сезона.

Коростелев лидирует в общем зачете Кубка России по лыжным гонкам.

– Были такие ребята, много таких было. В этом возрасте многие ребята и ранее обыгрывали взрослых состоятельных уже спортсменов.

Далее все зависит только от него. Это всего лишь первый старт, а сезон длинный. Дальше посмотрим, как и что будет.

– Может ли он стать более высокой фигурой для лыжного спорта России, чем Большунов?

– Не знаю точно, но для этого нужно, чтобы много чего сошлось. Он должен продолжить традиции лыжного спорта, он сильный лыжник. Тем более, его дед – хороший тренер. Именно он вывел его на такой уровень.

Но после победы в одной гонке нельзя называть его супергероем. Тут нужно работать постоянно и не лениться – только тогда будет стабильный результат.

Также очень важна психология. Будем надеяться, что Савелий со своей именитой семьей добьется наивысших результатов, не будет лениться.

– Не стоит ли опасаться, что он может сменить спортивное гражданство?

– Не знаю точно, но очень надеюсь, что этого не произойдет. Он правильно воспитан наверняка, любит свою страну, – сказал Крянин. 

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