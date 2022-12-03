Егор Сорин: «Мы с Фалеевой планировали, что она должна бороться за первое место. Ретивых еще не разогнался»

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин оценил победу Анастасии Фалеевой в классическом спринте на этапе Кубка России в Вершине Теи.

«Анастасия нормально себя чувствовала. Стартанула первой и выиграла, все нормально. Мы и планировали с ней, что она должна бороться за первое место.

В итоге все получилось. Условия на Вершине Теи замечательные, погода супер – солнце, тепло. Всем все понравилось.

Завтра заключительная гонка, затем переезжаем в Чусовой – кто‑то напрямую, кто‑то через Москву. Продолжаем соревноваться на Кубке России.

Что касается формы спортсменов из моей группы, то кто‑то в хорошем состоянии, кто‑то еще не разогнался, как, например, Глеб Ретивых (сегодня выбыл в полуфинале спринта – Sports.ru). Но в целом по группе все неплохо», – сказал Сорин.

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