Юрий Бородавко: «С Большуновым могла произойти серьезная размолвка, но мы остановились на паре фраз, не увели это дело в конфликт»
Тренер сборной России по лыжам Юрий Бородавко рассказал о взаимоотношениях с трехкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым.
– С Большуновым вы хоть раз ругались серьезно?
– Был очень эмоциональный разговор на повышенных тонах. Это было связано с ковидом, в воздухе витало страшное напряжение. Могла произойти серьезная размолвка, но мы сумели остановиться на паре фраз, не стали уводить это дело в конфликт. Время показало – правильно сделали.
– Как реагируете, если спортсмен начинает спорить с вами на повышенных тонах?
– Если есть какие-то вопросы – мои двери всегда открыты. А публично пытаться опустить авторитет тренера никому не позволю, – сказал Бородавко.
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