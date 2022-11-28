«Если поднять уровень проживания и условия, будут очень классные места». Легков заявил о необходимости модернизации российских лыжных баз

Олимпийский чемпион заявил, что российские лыжные базы, расположенные в среднегорье, нуждаются в модернизации для проведения тренировочных сборов.

«Если мы говорим про среднегорье, то там есть проблема. Елена Валерьевна Вяльбе и многие другие наши руководители объезжали места и искали, где возможно сделать базу высокого уровня, чтобы спортсмены там могли проводить сборы.

Семинский перевал – это шикарное место для тренировок: вокруг кедр, дышится хорошо, 1800 метров над уровнем моря, но условия проживания нулевые.

Летом первый раз в жизни заезжал посмотреть, если бы вы видели, в каком состоянии зал, это вообще не то. Для детей вообще шикарно, да и вся сборная по биатлону туда ездит. Но вот там, если уровень проживания и условия поднять, тоже будет место очень классное.

Второй момент, если мы говорим про вкатку и про наш снег, абсолютно 100% у нас эти места есть и они хорошие.

В Ханты-Мансийске можно с октября уже кататься, на Вершине Теи в Абакане, Ергаки. Много у нас мест, где можно кататься на лыжах и делать вкатку», – отметил Легков.