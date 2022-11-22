Бренд Легкова по производству лыжных очков заключил с ФЛГР контракт на 4 года

Олимпийский чемпион Сочи-2014 Александр Легков сообщил, что его бренд лыжных очков подписал контракт с Федерацией лыжных гонок России ( ).

«Мы подписали контракт с ФЛГР на четыре года. Здорово, что начался такой процесс и есть возможность поучаствовать в экипировании нашей сборной.

У нас в команде очень многие бегали в иностранных брендах. Считаю, что нужно самим развиваться и пробовать делать так, чтобы сборную экипировали российские бренды. В нынешнее время это особенно актуально. Очень надеемся на успешное сотрудничество.

Со всеми спортсменами находимся в плотном контакте. Детали по удобству ношения очков будем корректировать. Кто-то говорит, условно, что очки запотевают чуть больше, чем другие. Этот вопрос мы будем регулировать.

Я надеюсь, что пройдет определенное время и всем лыжникам все будет нравиться. Однозначно будем общаться со спортсменами на тему — как и что улучшить. Это мы и делаем», – сказал Легков.