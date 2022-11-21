Легков о победе Коростелева: «Здорово, что звездочки рождаются. Надеюсь, его подготовку не форсировали и его хватит на долгие годы»

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам прокомментировал победу в спринтерской гонке на первом этапе Кубка России в Хакасии.

«Надеюсь, его подготовка сейчас на высоком уровне. Надеюсь, его подготовку не форсировали и его хватит на долгие годы. Мы за ним следим и смотрим, здорово, что звездочки рождаются.

С одной стороны, Коростелеву даже повезло, что наши не поехали на международные соревнования, потому что он сможет посоревноваться с лидерами сборной России.

Для него это плюс, а для ребят… Они каждый год ждут Кубков мира, Олимпийских игр. Для них, конечно, это минус.

По первым стартам не стоит делать выводы. Обращать внимание на результаты, конечно, нужно. Бежали все, неважно, в какой форме, лидер всегда должен поддерживать свою форму и быть везде лидером. Савелий пробежал очень здорово», – сказал Легков.