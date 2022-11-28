Матыцин о непоказе лыжных гонок на ТВ: «Будем делать все возможное, чтобы ведущие виды спорта были в трансляциях как можно больше»
Министр спорта РФ Олег Матыцин ответил на вопрос о непоказе российских соревнований по лыжным гонкам на ТВ.
– В России сейчас не транслируются этапы лыжных гонок. Будет ли что-то с этим сделано?
– Обязательно. Мы будем делать максимально все возможное со стороны Минспорта РФ, для того чтобы наши ведущие, зрелищные, медальные виды спорта были как можно больше в телевизионных трансляциях, социальных сетях, – сказал Матыцин.
Показ лыж – катастрофа: Губерниев громит Вяльбе, а она только раздражается в ответ. Кто виноват на самом деле?
🤦♂️ Наши лыжи покажут... с веб-камер. Это из-за конфликта Вяльбе и «Матч ТВ», но не только
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