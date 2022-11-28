Матыцин о непоказе лыжных гонок на ТВ: «Будем делать все возможное, чтобы ведущие виды спорта были в трансляциях как можно больше»

Теги телевидение лыжные гонки Олег Матыцин Министерство спорта России Кубок России Лыжи

Министр спорта РФ Олег Матыцин ответил на вопрос о непоказе российских соревнований по лыжным гонкам на ТВ.

– В России сейчас не транслируются этапы лыжных гонок. Будет ли что-то с этим сделано?

– Обязательно. Мы будем делать максимально все возможное со стороны Минспорта РФ, для того чтобы наши ведущие, зрелищные, медальные виды спорта были как можно больше в телевизионных трансляциях, социальных сетях, – сказал Матыцин.

Показ лыж – катастрофа: Губерниев громит Вяльбе, а она только раздражается в ответ. Кто виноват на самом деле?

🤦‍♂️ Наши лыжи покажут... с веб-камер. Это из-за конфликта Вяльбе и «Матч ТВ», но не только

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные