Олег Матыцин: «Без России мировой спорт существовать не может. Выступление Баха еще раз это подтверждает»
Министр спорта России Олег Матыцин отреагировал на призыв Томаса Баха не политизировать спорт.
Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) обратился к лидерам G20 с просьбой включить пункт о «спортивной нейтральности» в совместное заявление по итогам саммита на Бали.
«Мы внимательно следим за тем, что происходит в мировом спорте. Президент нам подает пример. Это время возможностей, время преодоления, время укрепления нашей национальной системы и время еще раз показать, что без России мировой спорт существовать не может. Выступление Баха еще раз это подтверждает», – сказал Матыцин.
«Я вижу, что разум торжествует или, во всяком случае, готов торжествовать. Бах сам сказал о недопустимости политизации, о недопустимости вмешательства государств, когда они хотят разделить спортсменов дружественных и недружественных стран. Когда они решают, кто имеет право выступать на Олимпийских играх, а кто нет.
Спортивный мир един. Будем надеяться, что к выступлению Баха прислушаются мировые лидеры и международные федерации», – добавил министр.
Томас Бах: «Необходимо, чтобы в Олимпиадах участвовали все страны, в том числе конфликтующие. Если будут участвовать только страны-союзники, символа мира из Игр не получится»
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