Олег Матыцин: «Без России мировой спорт существовать не может. Выступление Баха еще раз это подтверждает»

Министр спорта России Олег Матыцин отреагировал на призыв не политизировать спорт.

Ранее глава Международного олимпийского комитета ( ) обратился к лидерам G20 с просьбой включить пункт о «спортивной нейтральности» в совместное заявление по итогам саммита на Бали.

«Мы внимательно следим за тем, что происходит в мировом спорте. Президент нам подает пример. Это время возможностей, время преодоления, время укрепления нашей национальной системы и время еще раз показать, что без России мировой спорт существовать не может. Выступление Баха еще раз это подтверждает», – сказал Матыцин.

«Я вижу, что разум торжествует или, во всяком случае, готов торжествовать. Бах сам сказал о недопустимости политизации, о недопустимости вмешательства государств, когда они хотят разделить спортсменов дружественных и недружественных стран. Когда они решают, кто имеет право выступать на Олимпийских играх, а кто нет.

Спортивный мир един. Будем надеяться, что к выступлению Баха прислушаются мировые лидеры и международные федерации», – добавил министр.

Томас Бах: «Необходимо, чтобы в Олимпиадах участвовали все страны, в том числе конфликтующие. Если будут участвовать только страны-союзники, символа мира из Игр не получится»