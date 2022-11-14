Юрий Бородавко: «Вполне возможно, что у Дзюбы получилось бы в лыжных гонках. У нас атлеты высокие, стройные, сильные и крепкие»

Теги Артем Дзюба лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко Лыжи

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил перспективы футболиста Артема Дзюбы

«Могло ли получиться в лыжных гонках у Артема Дзюбы? Талантливый человек талантлив во всем. Думаю, вполне возможно, что у него бы получилось.

Дзюба в сборной России по лыжным гонкам? У нас есть такие мощные спортсмены, как он, не надо даже сравнивать их с ним. У нас такие атлеты высокие, стройные, сильные и крепкие.

Они ничем не хуже, не надо канонизировать его как эталон. В лыжных гонках есть еще более атлетичные, чем Дзюба», – сказал Бородавко.

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