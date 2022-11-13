Лыжи. Турнир в Муонио. Мох и Карл победили в «коньковых разделках», Ииво и Кертту Нисканен – 2-е, Фоссесхолм – 7-я, Сеппяля – 16-й

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Немецкие лыжники Фридрих Мох и Виктория Карл выиграли «коньковые разделки» на 10 км на турнире в финском Муонио.

Лыжные гонки

Турнир в Муонио

Муонио, Финляндия

Женщины

10 км, раздельный старт, свободный стиль

1. Виктория Карл (Германия) – 24.35,2

2. Кертту Нисканен (Финляндия) – 21,0

3. Пиа Финк (Германия) – 26,4

4. Силье Теодорсен (Норвегия) – 27,9

5. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 31,5

6. Эвелина Пииппо (Финляндия) – 40,5

7. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия) – 57,2

Мужчины

15 км, раздельный старт, свободный стиль

1. Фридрих Мох (Германия) – 33.09,4

2. Ииво Нисканен (Финляндия) – 37,3

3. Мартин Химма (Эстония) – 43,40

4. Янош Бруггер (Германия) – 1.01,4 

5. Эдвин Кристоффер Фрост (Норвегия) – 1.05,3

6. Доминик Бури (Польша) – 1.07,8...

16. Теро Сеппяля (Финляндия) – 1.33,8

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