«Спортсмены не должны остаться в вакууме без экипировки. К сожалению, все реализуется не так быстро, как хотелось бы». Свищев об импортозамещении

Председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев высказался о ситуации с импортозамещением в российском спорте.

«Это злободневная тема, сказал коллегам из Минспорта и Минпромторга, что сейчас уникальная ситуация, когда наши партнеры решили не снабжать РФ и спортсменов инвентарем.

Спортсмены не должны остаться в таком вакууме без экипировки, есть возможность заместить импортное оборудование нашим, российским, у нас есть производители, наша задача – оказать им поддержку.

Мы провели круглый стол 23 мая, но, к сожалению, все реализуется не так быстро, как хотелось бы.

Мы проведем итоговое совещание в декабре, обсудим, какие меры поддержки существуют, что можем сделать и какие меры будут на 2023-2025 годы для наших производителей», – сказал Свищев.

«Это как на заводе «Лада» выпускать Lamborghini. Чудес не бывает, но попробуем». Если в России не останется топовых лыж – как быть?