Армянский лыжник Микаелян: «Никаких резких слов от норвежцев в адрес русских не слышал»

Армянский лыжник Микаел Микаелян, тренирующийся со сборной Норвегии, рассказал, как норвежцы относятся к российским спортсменам.

– Честно говоря, когда я ехал сюда, то немного опасался того, что может быть в этом плане. Все-таки у России и Армении тесные союзнические связи, моя мама – россиянка, так что я и сам наполовину русский. Да, я был в напряжении, ждал вопросов на эту тему. Но приехал – и ничего. Никто первые дни про политику и отстранение России от соревнований не говорил.

Чуть позже, когда уже неделя тренировок прошла, я сам спросил у норвежцев, как они ко всей этой ситуации относятся. Задал прямой вопрос Ховарду Мусебю, с которым мы чаще всего тренируемся. Он старался в ответах быть нейтральным. «Военный конфликт – всегда плохо, такого быть не должно», – вот так он выразил свое отношение. А потом добавил: «Если честно, меня немного волнует то, что русских не будет. Ведь не будет тех, кто постоянно наступал нам на пятки, это плохо для развития, конкуренция сильно ослабнет».

Тогда я спросил: «Давай предположим, что завтра конфликт прекратится, а послезавтра русские вернутся на Кубок мира. Как ты будешь к ним относиться? Спортсмены ведь в любом случае не причастны к тому, что происходит, они никак не могут повлиять на ситуацию». Ховард подумал и честно сказал: «Я не знаю. Ведь нас это не касается. Мы тоже ничего поменять не можем. Какая будет ситуация на конкретный день, такую и будем принимать».

– То есть со стороны норвежцев нет резкого неприятия спортсменов из России?

– Я думал, что именно так норвежцы и будут высказываться. Но никаких резких слов в адрес русских не слышал. «Да, наша сборная выступила против участия русских в международных турнирах, но лично мне все равно, будут россияне на старте или нет», – сказал Мусебю.

Правда, нужно учитывать, что Ховард пока во второй команде, где много молодых, с представителями основной сборной Норвегии я не общался. Насколько я понял, если русскую команду вернут на соревнования, никакой ненависти в адрес спортсменов не будет, – сказал Микаелян.