Анфиса Резцова: «Пусть норвежские астматики сосут лапу без наших лыжников. К этапам Кубка мира будет меньше внимания, спонсоры будут меньше им платить»

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Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказалась об отстранении российских лыжников от международных стартов.

«Лжецы и популисты они там все. Постоянно дают ложные обещания. Ну и пусть норвежские астматики сосут лапу без наших лыжников. К этапам Кубка мира будет меньше внимания, спонсоры, соответственно, будут меньше им платить. Как может развиваться спорт без серьезной конкуренции?

Рано или поздно Бах и его приспешники поймут, что поступают неправильно, и допустят всех наших спортсменов до соревнований. Они же не могут вечно игнорировать россиян», – сказала Резцова.

Доклад о популярности лыжных гонок: Россия – с отрывом лидер по аудитории; а когда норвежцы не участвуют, рейтинги выше!

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