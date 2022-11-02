Степанова – Губерниеву после слов о конфликте Вяльбе с человеком из окружения лыжницы: «Ты меня со звездой рэпа перепутал? Прекращай придумывать то, чего нет»

Олимпийская чемпионка в эстафете отреагировала на слова комментатора Дмитрия Губерниева о конфликте главы Федерации лыжных гонок России ( ) с человеком из окружения спортсменки.

«Вяльбе взъелась на Степанову?». Могли бы, Дмитрий Викторович, спросить напрямую меня, что ли. Извини, на «ты» просил к тебе обращаться. А почему тебе так кажется? Мне вот нет, сорри.

For the record: не ощущаю ни в чем, что на меня «взъелись» – унижений и оскорблений не испытываю, лишений не несу, получаю ровно то же, что и другие члены сборной. А то, что активно высказываю собственное мнение – так у нас права трудящихся защищает Конституция, и в свободное от работы время человек может делать, что считает нужным. Хоть колонки для «Матч ТВ» писать, хоть чай пить с подругами. Можно даже гостем в твоей программе появляться – никто слова не скажет, если после тренировок, а не вместо.

А что до «окружения Степановой» – это что такое? Ты меня что, со звездой рэпа перепутал? Из близких никто с Еленой Валерьевной не конфликтует – просто нет предмета. Прекращай уже придумывать то, чего нет – прыгай лучше в самолет, приезжай к нам в Ханты-Мансийск, тут снег и просто отлично! Пока, ушла тренироваться!» – написала Степанова.

Дмитрий Губерниев: «У Вяльбе конфликт с человеком из окружения Степановой, поэтому нужно сейчас уничтожать девочку»

«У меня люди спрашивают: она что, в депутаты собралась?» Вяльбе сердится, что Степановой стало слишком много