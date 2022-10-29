Лыжи. Турнир в Алдане. Семиков, Краснов, Порошкин, Кирпиченко и Крупицкая пробегут классический спринт

30 октября на Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам в Алдане пройдут мужской и женский спринты классическим стилем.

Лыжные гонки

Всероссийские соревнования

Алдан

Спринт, классический стиль

Начало – 4.00 по московскому времени.

Женщины

Яна Кирпиченко

Лидия Горбунова

Варвара Прохорова

Евгения Крупицкая

Ольга Жолудева

Арина Перевозчикова

Мужчины

Андрей Краснов

Илья Семиков

Илья Порошкин

Антон Тимашов

Сергей Забалуев

Александр Ившин

Иван Горбунов

Полный старт-лист – здесь.