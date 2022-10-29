Черноусов об отстранении российских лыжников: «Это печально. Главное – нос не вешать и надеяться на лучшее»

Бронзовый призер Сочи-2014 в марафоне поделился мнением об отстранении российских лыжников от международных стартов.

– А что тут сказать? Я не обладаю всей информацией, чтобы как-то комментировать. С точки зрения спорта, могу сказать, что, когда спортсмены не могут себя реализовать по не зависящим от них причинам, когда они годами готовятся и не имеют возможности выступать, это печально. Главное – нос не вешать, жить, любить спорт и надеяться на лучшее.

– Вас удивляет агрессивная и непримиримая позиция некоторых спортсменов, которые даже говорят о бойкотах в случае допуска россиян?

– Я не хочу обсуждать личные заявления отдельных спортсменов. Ведь каждый человек имеет право на свое мнение. У них именно такое мнение, запретить им высказывания и действия невозможно.

– Упадет ли уровень лыжных гонок в отсутствие сборной России?

– Нужно понимать, что конкуренция – основа спорта, она придает интерес тому, что происходит. Спортсменам интереснее соревноваться со всеми сильнейшими, а болельщикам наблюдать за такой борьбой, но я надеюсь, что эта ситуация не навечно. Хочется пожелать спортсменам честного соперничества, а болельщикам – самых ярких соревнований, – сказал Черноусов.