Елена Вяльбе: «Сначала у «Матч ТВ» было: «Мы вас покажем, но вы заплатите». Потом: «Ладно, дадим вам 500 тысяч рублей и покажем». Ребят, в мире так не работают»

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о трансляциях соревнований по лыжным гонкам в будущем сезоне.

– Есть ли какое-то понимание по трансляциям внутренних лыжных стартов?

– Мы же все права передали Telesport, и, к сожалению, пока я не могу на 100 процентов сказать, как все будет выглядеть зимой. При этом точно знаю, что они работают над тем, чтобы наши соревнования показывали не только по интернету, но и по ТВ.

Понятно, что никто не хочет делать все бесплатно – как это обычно предлагает . Сначала у них было: «Мы вас покажем, но вы заплатите».

Потом они стали добрыми: «Ладно, дадим вам 500 тысяч рублей – и покажем». Ну, ребят, в мире так не работают. Если «Матч» не в курсе, то я напомню, что они – государственный телеканал. Их содержит государство, то есть налогоплательщики.

– Они, кстати, недавно объявили, что будут отходить от показа фильмов и сосредоточатся на спорте.

– Что-то пока я этого не увидела. Надо наступать уже, а они все отходят, – сказала Вяльбе.