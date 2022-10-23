Александр Панжинский: «Как только появится возможность, FIS будет готова вновь открыть двери россиянам. Они понимают, что это пойдет только на пользу»

Серебряный призер Ванкувера-2010 Александр Панжинский высказался о том, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) продлила отстранение россиян.

«В этом никакой неожиданности нет, наверное, все думали, что так и сложится. FIS транслирует позицию , а МОК пока не очень позитивно относится к российским и белорусским спортсменам из-за политической подоплеки.

К сожалению, спорт напрямую зависит от политики, и если раньше это влияние было косвенное, сейчас МОК об этом напрямую говорит.

FIS не обладает такой независимостью от МОК, как Международная ассоциация бокса, поэтому пока никаких изменений не произошло, просто продлили отстранение.

Я думаю, как только появится возможность, будет готова вновь открыть двери российским и белорусским спортсменам. Они сами понимают, что это пойдет только на пользу всему лыжному спорту», – сказал Панжинский.