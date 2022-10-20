Вик Уайлд: «В этом году не буду полностью отдаваться сноуборду. Назовем это перерывом в карьере»

Российский сноубордист поделился ближайшими планами.

«В этом году я не буду полностью отдаваться сноуборду. Знаете, мне нужен год отдыха. Наверно, я буду кататься в свое удовольствие, но вот выступать – не уверен. Мне нужен прежде всего ментальный отдых.

Прошлый сезон был невероятно трудным, я отдал всего себя ради олимпийской медали. И сейчас найти в себе силы на новый четырехлетний цикл непросто. Нужно время восстановиться как головой, так и телом. И надеюсь, потом я буду снова готов выступать. Если обрету нужный тонус, то на сто процентов вернусь. Вопрос в моем состоянии и готовности.

Назовем это перерывом в карьере. Пит-стоп», – отметил Уайлд.