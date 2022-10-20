Вик Уайлд: «Даже то, что происходит сейчас в России и вокруг нее, не заставит меня сожалеть о решении остаться»

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд рассказал о своем отношении к России.

– Можно сказать, что вы стали настоящим россиянином?

– Я работаю над этим. Начал изучать культуру, язык. Приспособился к местным порядкам и даже к погоде! Это было непросто, но сейчас я тут. Я большой фанат России. Мне очень нравится эта страна, люди. Места, города. Хочу жить здесь. В России чувствую себя дома. И мне кажется, что именно здесь могу сделать гораздо больше, чем где-бы то ни было. Пусть и пришлось пройти через многое.

– Сейчас у нас тоже непростое время...

– Давайте честно: текущие вызовы гораздо сложнее, чем все, что мы пережили до этого. Но повод ли это для паники или отчаяния? Я давно мог все бросить. Даже если оставаться в России, после никто не требовал от меня новой . Мог закончить спустя сезон и спокойно жить на деньги за две золотые медали. Но решил жить своей мечтой.

Сейчас у меня тоже были планы. Хотел использовать свой успех в Китае, чтобы реализовать несколько проектов. Но жизнь иногда ставит неожиданные вызовы. Она смотрит на твои планы и смеется. Вопрос: будешь ли ты перед этим пасовать? Я тот, кто я есть, и моя жизнь все равно в моих руках. Нужно стараться адаптироваться к любым обстоятельствам и находить для себя лучшие решения. Последние восемь лет меня многому научили. Но, пожалуй, главному – это никогда не сдаваться.

– Поэтому вы не уехали – не хотели сдаваться?

– Верно. Уехать было бы самым простым решением. Мне нужны вызовы. Как в спорте, так и в жизни.

– Неужели никогда не было мыслей, что вы выбрали неправильный путь?

– Иногда случались. Но я не из тех, кто идет по легкому пути. Даже то, что происходит сейчас в России и вокруг России, не заставит меня сожалеть о принятом решении остаться. Думать о переезде. Наоборот, сейчас мне хочется быть в этой стране как никогда раньше. Потому что, пожалуй, я нужен этой стране. Как и она мне, – сказал Уайлд.