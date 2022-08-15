Вик Уайлд посетил матч «Зенита» и ЦСКА: «Футбол – это очень круто и интересно. Обычно не смотрю, но нравится, когда можно видеть игру на стадионе»

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Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд поделился впечатлениями от матча между «Зенитом» и ЦСКА (2:1) в пятом туре Мир РПЛ.

Встреча проходила 13 августа на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Уайлд находился на стадионе.

– Какие у вас отношения с футболом? Следите? Болеете за какую-то команду?

– Футбол – это очень круто и интересно. Но я очень плохо играю.

Обычно не смотрю [футбол], но это круто, когда можно видеть игру на стадионе, мне нравится. Лучше, чем по телевизору.

– Сноубордистам вообще разрешается играть в футбол? Например, футболистам экстремальные виды спорта категорически запрещены.

– Не знаю... Но я не играю. Я играл в американский футбол. А в футбол типа соккера играл, только когда был очень молод, – рассказал Уайлд в интервью на ютуб-канале «Зенита».

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