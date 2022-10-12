«Не считаю, что у России должна быть возможность так рекламировать себя». Шведский лыжник Бурман о допуске к ЧМ

Шведские лыжники Йенс Бурман и Йоанна Сундлинг не поддержали возможный допуск сборной России к международным стартам.

Ранее шведки Линн Сван и Майя Далквист заявили, что готовы бойкотировать чемпионат мира-2023 в Планице в случае участия россиян.

«Это вариант, но надеюсь, что до этого (бойкота) дело не дойдет, и я даже не понимаю, почему этот вопрос поднялся сейчас, ведь ничего не менялось в течение года», – сказала Сундлинг.

– Если их (россиян) допустят сейчас, многие страны присоединятся к бойкоту – во всяком случае я надеюсь, что все будут едины.

– Каково будет вновь встретиться с ними на старте?

– Не думаю, что это было бы хорошо, ведь Россия использует спорт для пропаганды. Я не считаю, что у России должна быть такая возможность рекламировать себя, – заявил Бурман.

Шведские лыжницы Сван и Далквист готовы бойкотировать международные соревнования, если на них допустят российских спортсменов