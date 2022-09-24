Двукратный олимпийский чемпион Аксель Лунд Свиндал лечится от онкологии

Двукратный олимпийский чемпион по горнолыжному спорту норвежец Аксель Лунд Свиндал сообщил, что врачи ему диагностировали онкологическое заболевание.

«Я почувствовал перемены в своем теле. Не был уверен, нужно ли переживать, но решил провериться. Отправился к врачу, откуда меня быстро перевели в больницу, где подозрения доктора подтвердились. Рак яичка.

Анализы, сканирование и операция — все произошло очень быстро. Прогнозы очень хорошие. Все благодаря решению пойти к врачу сразу, как только заподозрил, что что‑то не так.

Знаете, что рак яичка — наиболее распространенный тип рака у мужчин моложе 50 лет? Нередко пациентами являются парни моложе 20 лет. Я не знал этого, но теперь знаю.

Также знаю, что мужчины не умеют говорить о проблемах со здоровьем. Часто это именно то, нужно сделать, чтобы получить помощь или принять правильное решение пойти к врачу», — Свиндал в соцсети.