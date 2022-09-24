Двукратный олимпийский чемпион Аксель Лунд Свиндал лечится от онкологии

Теги горные лыжи сборная Норвегии Аксель Лунд Свиндал Лыжи

Двукратный олимпийский чемпион по горнолыжному спорту норвежец Аксель Лунд Свиндал сообщил, что врачи ему диагностировали онкологическое заболевание. 

«Я почувствовал перемены в своем теле. Не был уверен, нужно ли переживать, но решил провериться. Отправился к врачу, откуда меня быстро перевели в больницу, где подозрения доктора подтвердились. Рак яичка. 

Анализы, сканирование и операция — все произошло очень быстро. Прогнозы очень хорошие. Все благодаря решению пойти к врачу сразу, как только заподозрил, что что‑то не так.

Знаете, что рак яичка — наиболее распространенный тип рака у мужчин моложе 50 лет? Нередко пациентами являются парни моложе 20 лет. Я не знал этого, но теперь знаю.

Также знаю, что мужчины не умеют говорить о проблемах со здоровьем. Часто это именно то, нужно сделать, чтобы получить помощь или принять правильное решение пойти к врачу», — Свиндал в соцсети. 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные