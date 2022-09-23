Сорина о травме плеча: «Операция прошла успешно, но начались осложнения. Врачи говорили, что восстановление займет 4 месяца, однако все затянулось.

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Татьяна Сорина рассказала о восстановлении после операции на плече, проведенной в марте.

«Сама операция прошла успешно, но у меня начались осложнения. Врачи говорили, что восстановление займет четыре месяца, которые истекли в июле, однако все затянулось.

Из-за защемления нерва у меня совсем не работал бицепс на правой руке. Все лето он просто не реагировал, только в августе мышца вновь начала хоть как-то работать, да и сейчас еще не полностью восстановилась, на это нужно время.

С плечом, слава богу, все в порядке, и я могла бы делать все без ограничений, но пока работаю над тем, чтобы восстановить объем и работоспособность бицепса. Чтобы вы понимали, насколько сказалось на мне это защемление нерва – я до сих пор ни разу не могу подтянуться, а подтягивалась очень много. Тренировалась с палками и не чувствовала толчка.

В силовом плане я сильно отстала, а про короткие ускорения вообще молчу – летом ничего этого у меня не было. Более-менее нормально я начала работать менее месяца назад. Поэтому и не хочу сейчас форсировать. Я рассчитываю еще четыре года все-таки побегать», – рассказала Сорина.