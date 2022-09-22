Петухов о возможном допуске россиян к международным стартам: «От наших западных коллег можно ожидать чего угодно. Доверять им и надеяться не стоит»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) FIS Алексей Петухов Лыжи

Чемпион мира по лыжным гонкам Алексей Петухов прокомментировал слова генерального секретаря Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишеля Виона о возможном допуске россиян к международным стартам. 

«От наших западных коллег можно ожидать всего, чего угодно. С одной стороны, доверять им и надеяться не стоит.

Но я считаю, что спорт должен быть вне политики, благодаря активной работе Минспорта РФ вопрос допуска россиян к международным соревнованиям актуален Все-таки разум у коллег есть, но сегодня может быть одно, а завтра – совершенно другое.

Полностью поддерживаю инициативы Минспорта и руководителей европейских стран, которые хотят допустить российских спортсменов. Сейчас мы говорим о зимних видах спорта, поскольку начался сезон.

Тем же норвежцам, если иметь в виду лыжные гонки, будет скучно соревноваться одним. И таким образом, мировой спорт теряет смысл как таковой. Они, конечно, могут выигрывать, чему-то радоваться, но это будет неполноценная картина.

То же самое – и в других видах спорта, где доминируют определенные страны. Так что я обеими руками за то, чтобы санкции с российского спорта были сняты, и наши спортсмены достойно выступали на международной арене.

Тем более, все ждут этого решения, не верят до последнего, что в Европе могут соревноваться без сборной России. Будем надеяться и верить, что Минспорт все-таки додавит эту тему, и спортсмены будут заниматься своей деятельностью вне политики», – сказал Петухов. 

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