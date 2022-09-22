Петухов о возможном допуске россиян к международным стартам: «От наших западных коллег можно ожидать чего угодно. Доверять им и надеяться не стоит»

Чемпион мира по лыжным гонкам Алексей Петухов прокомментировал слова генерального секретаря Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишеля Виона о возможном допуске россиян к международным стартам.

«От наших западных коллег можно ожидать всего, чего угодно. С одной стороны, доверять им и надеяться не стоит.

Но я считаю, что спорт должен быть вне политики, благодаря активной работе Минспорта РФ вопрос допуска россиян к международным соревнованиям актуален Все-таки разум у коллег есть, но сегодня может быть одно, а завтра – совершенно другое.

Полностью поддерживаю инициативы Минспорта и руководителей европейских стран, которые хотят допустить российских спортсменов. Сейчас мы говорим о зимних видах спорта, поскольку начался сезон.

Тем же норвежцам, если иметь в виду лыжные гонки, будет скучно соревноваться одним. И таким образом, мировой спорт теряет смысл как таковой. Они, конечно, могут выигрывать, чему-то радоваться, но это будет неполноценная картина.

То же самое – и в других видах спорта, где доминируют определенные страны. Так что я обеими руками за то, чтобы санкции с российского спорта были сняты, и наши спортсмены достойно выступали на международной арене.

Тем более, все ждут этого решения, не верят до последнего, что в Европе могут соревноваться без сборной России. Будем надеяться и верить, что Минспорт все-таки додавит эту тему, и спортсмены будут заниматься своей деятельностью вне политики», – сказал Петухов.