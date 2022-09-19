Большунов о призовых на чемпионате России: «Хотелось бы, чтобы так было на всех стартах сезона. Это очень хороший стимул, особенно для молодых спортсменов»

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Российский лыжник Александр Большунов порадовался призовым на летнем чемпионате России в Тюмени.

За победу спортсмены получают 100 тысяч рублей, за второе место – 80 тысяч, за третье – 60 тысяч.

«Это очень круто! На зимнем чемпионате России в Сыктывкаре призовые были намного меньше.

Хотелось бы, чтобы такие же призовые, как здесь, были и на всех стартах сезона. Это очень хороший стимул, особенно для молодых спортсменов», – рассказал Большунов.

Вяльбе о призовых на российских стартах: «Спортсмены – государственные люди, они получают зарплату. Кто не хочет бегать за медали, может идти в футбол»

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