Генич о Вяльбе в «Спартаке»: «Она настолько состоявшийся человек, что ей по барабану такие вещи, как распилить, унести, продавить свои интересы»

Константин Генич высказался о возможном назначении Елены Вяльбе в руководство «Спартака».

Вяльбе – трехкратная олимпийская чемпионка, на данный момент она возглавляет Федерацию лыжных гонок России (ФЛГР). В августе появилась информация о том, что Вяльбе может войти в совет директоров футбольного клуба по приглашению компании «Лукойл».

«По Вяльбе линейка понятная – «Лукойл» давно спонсирует федерацию лыжного спорта. Вяльбе продемонстрировала там результат и правильные методы управления. Она настолько состоявшийся человек, что ей по барабану такие вещи, как распилить, унести, пронести, продавить какие-то свои интересы.

Ей просто было бы интересно это с точки зрения спортивного менеджмента. Тем более с ее опытом. Все равно какие-то вещи в плане управления схожи», – заявил комментатор «Матч ТВ».

Говорят, Вяльбе может зайти в футбольный «Спартак» по линии «Лукойла». Чтооо?!