Юлия Ступак: «Сейчас очень непростое время для российского спорта, но я искренне хочу сказать: приводите детей в спорт. Верю, что ситуация нормализуется»

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в лыжной эстафете Юлия Ступак призвала отдавать детей в спорт.

«Сейчас очень непростое время для российского спорта, но я искренне хочу сказать родителям, воспитывающим детей: приводите своих детей в спорт.

Да, сейчас мы берем на наше поколение некоторые трудности, потому что осознаем отношение к нам, причем уже который год... Но я искренне верю, что спустя некоторое время ситуация нормализуется, и на международных соревнованиях вновь заиграет наш гимн и засияет триколор.

И стоять на пьедестале уже будут наши с вами дети. Я говорю это от чистого сердца, потому что, несмотря на трудности, я проживаю потрясающую спортивную карьеру! И я искренне желаю каждому маленькому спортсмену стоять на первой ступени олимпийского пьедестала, испытывая эти потрясающие чувства!

Я пишу это, потому понимаю, что в наших с вами руках не упустить это время, а приумножить его для спортивных будущих вершин. Для тех, кто сейчас только делает первые шаги в спорте, но уже через 10 лет будет ставить новые мировые рекорды!» – написала Ступак.