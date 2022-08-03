Фрида Карлссон будет пропускать гонки Кубка мира ради подготовки к ЧМ-2023 в Планице

Шведская лыжница планирует пропускать гонки Кубка мира, что наилучшим образом подготовиться к чемпионату-2023 в Планице.

В этом году система начисления очков в Кубке мира была изменена.

«Честно говоря, я не в курсе новых правил, потому что у меня другая цель этой зимой. Я планирую пропускать гонки. Я буду рассматривать соревнования (на Кубке мира) как подготовку к чемпионату мира.

В следующем году чемпионата мира не будет. Тогда можно полностью сосредоточится на Кубке мира. Но в этом году меня больше будоражит ЧМ», – сказала шведка.

Также Карлссон отметила, что может принять участие в многодневке «Тур де Ски».

«Мне бы этого очень хотелось. Думаю, «Тур» довольно удобно расположен в календаре. После него будет время для тренировок», – добавила спортсменка.