Вероника Степанова: «Контрольная тренировка – это почти гонка, но без награждения. Анастасия Рыгалина дала нам всем сегодня мастер-класс»

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Олимпийская чемпионка в эстафете Вероника Степанова рассказала о контрольной гонке сборной России в Раубичах.

Сегодня Степанова финишировала третьей, победу одержала Анастасия Рыгалина. В гонке на лыжероллерах участвовали спортсменки из групп Егора Сорина, Андрея Нутрихина и Петра Седова.

«Контрольная тренировка – это почти гонка, но без награждения. Круты подъемы твои, Раубичи, – напоминают те, что в Давосе, минус высота.

Анастасия Алексеевна (Рыгалина) дала нам всем сегодня мастер-класс – особенно в том, как надо на два круга по 5.6 км раскладывать силы», – написала Степанова в телеграм-канале.

Контрольная тренировка лыжников. Соловьев и Рыгалина одержали победы, Степанова – 3-я, Ретивых – 5-й

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