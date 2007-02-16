🥈 Большунов стал вторым в гонке преследования на «Ски Туре», Устюгов – 20-й, Клэбо – 25-й

Сегодня на втором этапе многодневки «Ски Тур» в Эстерсунде прошла мужская гонка преследования на 15 км классическим стилем. Победил норвежец Пол Гульберг, россиянин Александр Большунов стал вторым.

Лыжные гонки

Ски Тур

Эстерсунд, Швеция

Мужчины

Гонка преследования

15 км, классический стиль



1. Пол Гульберг (Норвегия) – 34.50,8

2. Александр Большунов (Россия) – 0,3

3. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 2,1

4. Шюр Рете (Норвегия) – 2,5

5. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 7,3

6. Финн Хоген Крог (Норвегия) – 39,3

7. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 42,9

8. Эрик Валнес (Норвегия) – 51,3

9. Ииво Нисканен (Финляндия) – 54,4

10. Дарио Колонья (Швейцария) – 54,7

11. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 56,1

12. Иван Якимушкин (Россия) – 58,3...

14. Андрей Мельниченко (Россия) – 1.02,0

15. Денис Спицов (Россия) – 1.05,7

16. Андрей Ларьков (Россия) – 1.06,9

17. Евгений Белов (Россия) – 1.07,3...

20. Сергей Устюгов (Россия) – 1.40,5

21. Адриан Бэкшнайдер (Франция) – 1.41,1...

23. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 1.52,9...

25. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 2.15,0...

30. Артем Мальцев (Россия) – 2.45,4