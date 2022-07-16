Сергей Турышев: «Я был в шоке от распада группы Крамера. Разговаривал с ним уже после начала событий на Украине, Маркус говорил, что готов продолжать работу»

Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам рассказал о причинах ухода из команды и распаде группы .

– Сергей, прошло уже достаточно времени с вашего ухода из сборной России. Тогда вы говорили, что были причины личного характера. Сейчас можно рассказать, что именно случилось?

– Да я особо и не скрывал этого. Передо мной встал выбор – либо карьера в сборной России, либо семья. Я выбрал семью. Вот и весь секрет. Жена и дети сильно устали от того, что меня практически не бывало дома, из-за этого стали возникать проблемы. Я не захотел, чтобы эти проблемы переросли во что-то глобальное.

– Все это обострилось только по ходу сезона или уже давно?

– На самом деле я с женой договорился, что дорабатываю олимпийский сезон и ухожу из сборной. Признаюсь, что ситуация оказалась на грани развода. Работа, какая бы она ни была, это всего лишь работа. Какой нормальный человек захочет потерять семью? Решение не спонтанное, которое родилось за пять минут или за день-два.

Вся ситуация развивалась годами. У меня жена закончила с лыжными гонками в 2010-м после Олимпиады, в том же году позже дочка родилась. А я продолжал бегать. Меня часто дома не было, но у спортсмена есть такая привилегия – возвращаться. Неудачный результат, болезнь – да разные причины.

Ну и самое главное, что ты отвечаешь только за самого себя. Тренер же отвечает перед спортсменами и не имеет права просто взять и уехать домой. Раз твои подопечные находятся на каком-то мероприятии, то и ты должен быть вместе с ними. Такая работа.

– В сборной России знали о вашем решении?

– С Маркусом мы серьезно поговорили ровно год назад. Я объяснил ему ситуацию и сказал, что в команде работаю последний сезон. Он меня прекрасно понял. Я не хочу, чтобы люди думали – вот, группа Крамера распалась, Турышев ни с кем не захотел работать и ушел. Решение я принял задолго до начала олимпийского сезона.

Некоторые спортсмены нашей группы о моем уходе знали, некоторые специалисты. Просто я не сообщал всем подряд, что уйду после сезона. Но бросить команду и уйти еще год назад я просто не мог. Дело не в каких-то финансовых условиях, а в человеческих отношениях – нельзя было сойти с пути, не финишировав.

– Для вас уход Крамера из сборной России и роспуск его группы стал неожиданным?

– Честно говоря, да. Я с ним разговаривал уже после начала событий на Украине, Маркус говорил, что готов был продолжать работу. Но у иностранных специалистов начали возникать проблемы со всех точек зрения – и с финансовой, и с логистической, и с организационной. Я такого не ожидал и был в шоке от распада группы.

Прошлым летом еще одним помощником Маркуса Крамера стал . Я понял, что, когда покину группу, он меня заменит, поскольку Петя и тренировался с Маркусом, и всю методику тренировочную знает. Я видел классную группу, которая может развиваться и показывать результат. Но внезапно все распалось.

Точно знаю, что для некоторых спортсменов такое развитие событий тоже стало неожиданным. Я постоянно общаюсь с Крамером, и он до сих пор жалеет о том, что не смог продолжить работу в российской команде, – сказал Турышев.

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