Сергей Крянин: «Устюгов готовится по индивидуальному плану, но периодически будет подключаться к сборной ХМАО»

Главный тренер сборной Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Сергей Крянин рассказал о подготовке лыжника Сергея Устюгова к следующему сезону.

Ранее стало известно, что Устюгов ушел из группы тренера Егора Сорина на самоподготовку. Устюгов представляет ХМАО на российских соревнованиях.

«В настоящее время Устюгов готовится по индивидуальному плану, но периодически будет подключаться к сборной округа.

Планы подготовки он должен нам предоставить. Теперь его ждут тренировки в Малиновке (Архангельская область).

После тяжелого олимпийского сезона спортсмен находится в щадящем режиме, психологически ему было тогда непросто.

Но сейчас, я думаю, он уже отошел от всех перегрузок, и Еленой Вяльбе было принято решение, чтобы Сергей более спокойно вошел в сезон. Посмотрим, какой будет результат», – сказал Крянин.