Вероника Степанова об отстранении россиян: «Обязательно вернемся, и довольно скоро. Говорю на основании имеющейся у меня информации»

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете уверена, что российские лыжники скоро вернутся на международные старты.

1 марта Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила российских и белорусских спортсменов от международных соревнований в связи с ситуацией на Украине.

«Без допуска россиян к международным соревнованиям дела в мировых лыжных гонках пойдут только хуже. У меня еще будет шанс порассуждать о несправедливости отстранения, но сейчас речь о другом.

Если теперь лыжи плохо смотрят, то кто же станет это делать, если там не будет Большунова, Непряевой, Устюгова, Сориной и Ступак? Да и меня с моей привычкой комментировать заявления и поступки норвежцев.

Мы обязательно вернемся, и довольно скоро. Я в этом убеждена, говорю на основании имеющейся у меня информации.

А пока я вижу свою задачу в том, чтобы выстроить правильные отношения в треугольнике «телевидение/заказчик – болельщик/потребитель – атлет/исполнитель», – написала Степанова в своей колонке на «Матч ТВ».

Наших лыжников все-таки выдавили с Кубка мира – FIS этого не хотела, но все решили Норвегия и Швеция. Главная пострадавшая – Непряева